James STRAUSS

Conseiller habilleur TOXANArray , je me déplace à votre bureau ou domicile pour prendre vos mesures et réaliser votre vestiaire en sur mesure. Vous pouvez me joindre au 06 60306133



Le concept de vente directe TOXAN permet de proposer des articles textiles haut de gamme de qualité à des tarifs compétitifs. Sans frais de structure importants, le prix correspond à la vraie valeur du produit et non au coût élevé de la commercialisation en circuit traditionnel.

Faites-vous plaisir au quotidien avec une sensation de bien aller et une apparence valorisée par un vêtement à votre taille. C’est vous qui choisissez le colorie et toutes les options possibles. Un costume sur mesure coûte 490€ TTC et une chemise 95€ TTC. (prix à partir de)



Pour les entreprises, TOXAN, propose un service de valorisation de l’image perçue par vos clients grâce à une présentation vestimentaire irréprochable de vos collaborateurs. Costumes et chemises sur mesure personnalisés dans le moindre détail à votre enseigne (couleurs, logo, broderie, etc).





Mes compétences :

Commerce international