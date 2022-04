Frederique JAMET

Découvrez le logiciel CoPILOTE PERFORMANCE : un outil intelligent, personnalisé et soutenu par BPI France pour aider les Chefs d'entreprise à "performer" efficacement leur activité en temps réel. CoPILOTE PERFORMANCE a été conçu par des Chefs d'entreprises, pour des Chefs d'entreprises dynamiques, en quête de performance et de sérénité au quotidien. Cliquez surArray



La solution s'articule autour de 9 packs : 1° Le pilote; 2° Mes outils de pilotage; 3°Je maitrise mon marché; 4° Je gagne des clients; 5° Mon entreprise sur internet; 6° Je motive mes équipes; 7° Ma démarche qualité; 8° Je suis bon communicant; 9° Je développe mon entreprise.

Chaque pack intègre 6 services "Clés-en-main" : 2 jours de prestations personnalisées + 1 Diagnostic personnalisé & son compte-rendu détaillé + 21 jours de plan d'actions + 110 fiches pratiques & leurs modèles types à personnaliser + 1 espace personnel centralisant des outils pratiques et concrets adaptés par métiers + 1 assistance télé-personnalisée.





