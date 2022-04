Frédérique JANNOT

Après des études en management du sport, j'ai consacré une première partie de ma vie professionnelle à la fonction publique où j'ai acquis dans mes différents postes à responsabilités, des compétences en management d'équipes, conduites de projets, réorganisations de process internes...



Une opportunité s'est présentée et je suis retournée à ma première passion qui est l'organisation d'événements sportifs : le Moto Tour, le plus grand rallye moto routier au monde.

J’ai pu mettre au service de l’événement mon sens de la réactivité, de la coordination, de la communication, de l’écoute et de la rigueur.

Qui dit événementiel dit imprévu et donc adaptabilité, disponibilité et gestion logistique.



Mon projet : un travail stimulant, qui me permette de proposer ma créativité et de mettre en place des projets concrets. Je suis prête à relever de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Gestion d’équipes : organisation, encadrement, for

Gestion de la rémunération des enseignants

Recrutement de collaborateurs

Gestion administrative et professionnelle d’agents

Gestion des emplois

Référent Ressources Humaines

Gestion de budgets et arbitrage budgétaire (SIFAC,

Conception, suivi et analyse d’indicateurs de gest

Gestion de baux et de conventions de location

Secrétariat divers lié à un service administratif

Dialogue de gestion

Organisation d’un trek et de tournois sportifs, re

Réalisation et participation à l’écriture de publi

Mise en place d’un réseau de collaborateurs extéri

Créations de sites web

Recherche de partenaires financiers et prospection

Microsoft Excel, Word, PowerPoint

Créativité, réalisation, Adaptation, Communication

Dynamisme, motivation, rigueur, autonomie