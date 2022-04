Frederique JANUEL

Je dispose d'une experience solide dans le domaine de la vente. D'un naturel ouvert, j'aime le contact et attache une grande importance a la satisfaction et au service client.



J'ai le gout d'entreprendre et de l'initiative, des aptitudes de gestionnaire. Ambitieuse, j'aime relever les challenges.



Mon autonomie, mes qualites relationnelles et mon esprit d'analyse sont mes principaux atouts.