Frédérique JONES

Forte d’une expérience de plusieurs années dans le domaine industriel au sein de groupes d’envergure internationale, j’ai acquis une excellente connaissance en matière de direction de production. Désireuse de poursuivre ma carrière dans ce sens afin de mettre à profit l’ensemble de mes compétences : management, qualité, organisation, achats, logistique…



Autonome, adaptable, dynamique et dotée d’un sens aigu des responsabilités et de l’organisation je sais faire preuve de grandes qualités relationnelles avec les clients, les collaborateurs et les partenaires avec lesquels je suis amenée à travailler.



Élément dynamique qui contribue à la croissance du site pour lequel je travaille, mes efforts viennent soutenir sa politique d’expansion.





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

QUALITE SECURITE HYGIENE ET ENVIRONNEMENT

Developpement stratégique des Ressources Huma

Communication

Logistique industrielle

Achats

Gestion de production