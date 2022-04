Frederique JOUAULT

Passionnée pour les métiers de la mode, après des études et différentes expériences en ce milieu, je viens d'ouvrir mon atelier de couture "Histoire de Coudre".





Chacun peut venir dans cet atelier où je mets à disposition du public mon savoir-faire, mon matériel et ma disponibilité autour d’une tasse de café ou de thé.



Dans cet espace, je propose diverses activités autour de la couture.



- Envie de créer sa garde-robe, son univers, des objets textiles, mais vous ne savez pas coudre ?

Et bien prenez le temps d’apprendre, étape par étape, tout en vous faisant plaisir.



Pour cela, je vous propose différentes activités, qui se dérouleront en petit groupe de 4 personnes maximum :

* Cours de coupe et de couture

* Ateliers ponctuels permettant de réaliser des objets textiles

* Projet couture personnel à réaliser sur place tout en bénéficiant de conseils





- Vous savez coudre, mais vous n’avez pas de machine à coudre : c'est le Self-Couture"



A tout moment de la journée, vous pouvez vous installer à l’atelier et louer une machine à coudre pour une heure ou plus si vous en avez besoin.





- La couture, ce n’est pas pour vous, mais vous avez des travaux à réaliser.



Je suis en mesure de faire vos différents travaux de couture, retouches, confection, …