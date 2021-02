Frédérique KALI

19 ans d'expérience en Comptabilité Auxiliaire et Générale

Connaissance des environnements de cabinet comptable et d'entreprise

Grande pratique en gestion administrative diverse

Aisance relationnelle, forte capacité d'adaptation et d'autonomie



Compétences professionnelles :

Comptabilité générale, auxiliaire et analytique

Participation aux opérations de clôtures mensuelles et annuelles

Gestion de la Trésorerie

Établissement de déclarations fiscales

Gestion administrative et commerciale

Élaboration de tableaux



Qualités :

Forte capacité dadaptation

Autonomie

Aisance relationnelle