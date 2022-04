Frédérique KUENTZ

Spécialisée dans les réseaux de franchise et la gestion de projet de par mes études, j'ai participé activement pendant 2 ans à la création d’un réseau de franchise novateur dans la promotion immobilière.



Outre mes missions d’animation et de développement du réseau, j’ai également en charge le développement de la marque au niveau national. A cet effet, je gère le budget communication, met en place le plan média (choix des supports, création des annonces presses, création des plaquettes commerciales..), organise et planifie les actions commerciales (salons, conférence de presse, organisation de séminaires…), administre et anime le site internet ainsi que les sites dédiés (actualités, newsletters de la franchise...)



Actuellement directrice du réseau de franchise Le Carré de l'Habitat depuis 2009.



Mes compétences :

Animation

Communication

Evénementiel

Franchise

Gestion de projet