Frederique LACLOS

GAGNER DE LA CLIENTÈLE EN ÉTANT VU ! SÉDUIRE PAR LE VISUEL !





Ensemble nous déterminons les éléments qui définissent l'image de votre société/association/activité afin de créer votre identité visuelle. Je vous accompagne dans votre communication pour déterminer des objectifs.



MA MÉTHODE



- écouter : connaître votre société/association/activité (concurrence, clients...), comprendre vos objectifs.

- analyser : étudier la communication existante et préparer un projet cohérent entre l'investissement et les objectifs.

- définir : vous présenter des solutions

- développer : réalisation du projet

- suivre : vous accompagner après la réalisation du projet.



Cordialement



Mes compétences :

* Définir et mettre en place des outils de communi

* Organiser des évènements

* Concevoir des supports commerciaux

* Veiller à la cohérence de la communication et de

* Encadrer une équipe d’auteurs et de commerciaux

Webmaster

WordPress

Macromedia Dreamweaver

Joomla!

Drupal

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Communication

Internet

Flyers