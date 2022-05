Spécialiste du développement commercial et de la stratégie en agroalimentaire

Créateur et Président du Club des Managers de L'Ain (reprise/transmission d'entreprises)

Créateur et Animateur du Club Distri'Terroir (développement des produits du terroir avec la GMS)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Vente

Management d'équipe

Directeur commercial

Ventes

Marketing

Grande distribution

PME

Management de projet

Commerce