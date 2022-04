Je m'appelle Frédérique Lafont, j'ai 26 ans et demi et je suis passionnée par le bien être. C'est pourquoi en m'y intéressant j'ai découvert un nouveau monde rempli de possibilités. J'aime tous ce qui s'y touche de près ou de loin. Je suis une personne de nature curieuse et également empathique ainsi que sensible. Ce qui fait que cette approche me correspond tout à fait et me plait beaucoup. J'ai décidé d'en faire mon métier et c'est devenu une passion et un nouveau mode de vie qui me correspond totalement. Je me suis redécouverte à travers ce monde. Et, je souhaiterais fusionner cette activité avec mon autre passion qu'est les voyages.



Mes compétences :

Conseil

massage suédois

fleurs de bach

Diététique

Aromathérapie

Réseaux sociaux

Réflexologie plantaire

Massage

Shiatsu

Reconnaissance

Microsoft Word

Microsoft Excel

Corps