Marie-Emmanuelle NAVEAU

Diplômé d'une formation de design et d'architecture d'intérieur à l'école Pivaut de Nantes. Je suis actuellement auto-entrepreneur sur Paris.



Amatrice du second degré, voir poussé au douzième, j'aime traiter mes projets avec humour et donner un sens aux formes. L'ouverture d'esprit est pour moi indispensable c'est le vecteur de la créativité, elle permet de ne contraindre celle-ci à aucune limite même technique, car chaque problème a une solution, parfois même, cachée dans un simple geste du quotidien. J'aime parfois surprendre et toujours pousser beaucoup plus loin une idée, un projet et ce dans sa globalité. Je puise mon inspiration dans la musique, un quotidien actif, la mode, dans les courbes d'une société en constante mutation.



Compétences



Architecture d'intérieur:

Utilisation des logiciels DAO-CAO

Maîtrise des normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public

Rechercher et sélectionner les éléments de décoration en fonction des choix arrêtés avec le client

Définition des caractéristiques du projet et mise en oeuvre des modalités de réalisation

Conception, dessin technique, tracé de croquis, plans des aménagements et agencements d'intérieurs

Élaboration de dossiers de présentation du projet, esquisse, plans, maquettes, modélisation 3D



Design:

Définir le concept, la thématique du produit et dessiner des avants projets

Étudier la fonctionnalité du produit, les contraintes du projet et opérer des choix techniques,

esthétiques et économiques

Réaliser des plans après étude des options retenues lors de la présentation des avant-projets

Présenter les maquettes et les prototypes au client ou au commanditaire et sélectionner le projet

définitif avec le client

Créer une identité visuelle de la marque ou du produit et élaborer une charte graphique



Infographie:

Utilisation de logiciels PAO

Réalisation d'éléments graphiques

Mise en page et enrichissement de documents (intégration texte, image)



Maîtrise des logiciels CAO - DAO :

Photoshop, Illustrator, InDesign, ArchiCAD, Sketchup pro, Autocad, Artlantis Studio, FL Studio 8

Maîtrise des logiciels bureautiques:

Word, Power Point, Excel



Mes compétences :

Design

Architecture d'intérieur