Frédérique LAGARDE

Mon Parcours m'a permis d'acquérir des compétences variées au service des entreprises depuis plus de 15 ans:



* Lease Plan France:

Société de Location de véhicules Longue Durée

Responsable Service clientèle "Core Business"



- Gestion des contrats LLD sur le segment des PME

- Accroissement, Fidélisation et Optimisation des flottes de véhicules

- Optimisation des parcs

- Gestion des prestations additionnelles





* SFD Entreprise:

Filiale du groupe SFR (Distributeur national pour la Téléphonie mobile et fixe)Responsable Administration des ventes et Gestion clients:



- gestion des pôles Grands comptes Nationaux,Accords cadre régionaux, TPE/PME.

(animation, encadrement, contrôle et suivi)

- mise en place de reporting qualité

- supervision des dysfonctionnements et amélioration des process

- suivi des déploiements Grands comptes

- création hotline SAV



* SAFRAN (Division Téléphonie mobile: SCS SAGEM ):

Commerciale Grands comptes nationaux



- spécialiste des réponses aux appels d'offres publiques et privés

- démarche commerciale: prospection, négociation, valorisation des partenariats.



* MICRODREAM

Responsable de magasin spécialisé dans la distribution de logiciels et jeux multimédia à

- animation, démonstration

- suivi des stocks et responsable des approvisionnements





* INNELEC

Commerciale sédentaire pour le premier grossiste français des CD-ROMS, jeux multimédia PC/MAC

- développement du portefeuille client

- recherche de nouvelles segmentations: mise en place des premiers CD ROM en librairie.





J'ai ainsi pu développer mon sens du service client et de la satisfaction clientèle, j'ai spécialisé mon discours grâce à la connaissance du monde Commercial et celui de l'Administration des ventes en B to B.

J'ai alors mis ces compétences dans le management d'équipe: l'encadrement opérationnel, l'animation, le contrôle, le recrutement et le développement de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Back Office

Encadrement

Fidélisation

Management

SAV

Service client

ventes