Frédérique LAGRANDCOURT

Titulaire d’une Maîtrise des Sciences de Gestion (M.S.G), j’ai occupé pendant sept ans la fonction de Consultant formateur au sein du groupe CEGI, éditeur du secteur sanitaire et médico-social.

Au cours de mon parcours, j’ai suivi et validé une formation de formateur adultes animée par le CEGOS.



Ma connaissance de la gestion et du secteur médico-social me permettent d’occuper depuis septembre 2014 le poste de Référent applicatifs outils de gestion. Au sein de la Fondation Partage et Vie - 117 établissement et services – 6 375 collaborateurs), jj’assiste au quotidien des utilisateurs sur un périmètre d’applications allant de la comptabilité, la paye, la gestion des temps, la facturation et la gestion budgétaire …



Ces expériences multiples, avec différents publics m’ont permis d’acquérir une grande réactivité et une réelle adaptabilité que je souhaite mettre au service d'une nouvelle organisation.



Mes compétences :

SQL Serveur

Pack office (Word, Excel, Power Point ...)

Prise en main à distance : CRM, NetViewer, Inquier

Ressources humaines