Frédérique LAMBERT

Ma dernière expérience professionnelle fut pour moi une révélation. J’ai abordé la comptabilité durant sept mois et souhaite vivement poursuivre dans cette voie. C'est pourquoi j'ai suivi une formation diplomante de Comptable Gestionnaire.

J'ai obtenu ce titre professionnel en juin 2014, de niveau Bac+2.

Ces nouvelles compétences viennent s'ajouter à 15 années en secrétariat administratif et assistance de direction (rédaction de tout type de courrier, montage de dossiers, gestion d'agenda, organisation d'événements et de déplacements).



Mes compétences :

Gestion de projets

Relations Presse

Suivi de commande

Rédaction de courriers

Comptabilité

Paie

Gestion d'agendas

Organisation professionnelle

Organisation d'évènements

Relation clients

Pack office

Secrétaire

Assistante de Direction