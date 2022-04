Frédérique LAMBERT

Vous souhaitez impulser et coordonner les actions de communication de votre Groupe / de votre Association / de votre Institution, promouvoir et développer son identité, une étroite collaboration sur des projets d’envergure ? Ma profil suscitera votre curiosité.



Je connais l’environnement d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’une administration, d’une cellule de communication, d’un service presse et d’un Cabinet. J’ai des qualités rédactionnelles et relationnelles avérées, une forte capacité de réflexion, de synthèse et d’analyse, de conseil et de management.



Rigoureuse et organisée, j’ai pu mettre à profit depuis treize ans réactivité, polyvalence et transversalité dans la conduite de projets, l’orchestration de manifestations événementielles et institutionnelles, les techniques d’information et de communication, la politique locale, les relations presse et le développement de partenariats.



Impliquée, dynamique et capable de mener plusieurs projets de front, je fais preuve d'autonomie, de prise d'initiatives, de diplomatie, de neutralité, et d’une grande discrétion professionnelle. La pluralité de mes missions et expériences m’a permis de côtoyer des publics diversifiés et d’évoluer vers des postes à responsabilités. Elles témoignent également de ma capacité d’adaptation et de médiation, de mon aisance relationnelle et de mon sens du travail en équipe.



Souhaitant donner un nouvel élan à ma carrière, j’aspire à élargir mon domaine de compétences privilégiant les engagements d’un Groupe / Association / Institution, et l’intérêt d’un poste.



Mes compétences :

Rédaction

Relations Presse

Relations publiques

Autonomie et initiative

Sens de l'organisation et des responsabilités

Coordination de projet

Communication

Ressources humaines

Management

Psychologie

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Diplomatie

Intuition

Orthographe

Collaboration

Adaptabilité

Organisation

Dynamisme

Autonomie