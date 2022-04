Frédérique LANGLOIS

Diplômée d'un Master 2 Marketing relationnel & datamarketing (2015) et d'un BTS commerce international (2012), je me décris comme une personne curieuse et touche à tout que cela soit dans le commerce international, dans la communication ou bien dans le marketing !



Mes 3 années d'expérience professionnelle et associative dans le marketing & la communication m'ont conforté dans mon souhait d'exercer dans un domaine où la polyvalence est demandée. (Génération même pas peur !)



Après une expérience de Gestionnaire de données chez Cultura (pour de la data produit), je suis Chargée de qualification de données au sein du Groupe Cartégie.



Bonne visite sur ma page !



Mes compétences :

Photoshop

Étude de marché

Microsoft office

Commerce international

Marketing

Communication