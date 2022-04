Frédérique LANGLOIS

Diplômée d’un DESS de Commerce International, j’ai acquis une expérience significative dans le développement et la coordination commerciale et marketing à l’international.

J’ai eu au cours de mon expérience professionnelle, la responsabilité du support marketing de la filiale d’un équipementier français aux USA.

J’ai élaboré les diverses actions commerciales et marketing, prospecté de

nouveaux marchés afin de développer l’activité dans cette région et assuré le reporting auprès de notre siège social en France.

Cette expérience m’a permis de mettre à profit mon sens du relationnel et ma facilité d’adaptation aux différentes cultures et méthodes de travail.



De plus, Chef de Produit Marketing d’une gamme de Produits puis Coordinatrice des Nouveaux Projets Internationaux, j’ai participé au lancement et la commercialisation d’un nouveau produit sur le marché international.

J’ai su démontrer lors de cette mission rigueur, organisation et écoute pour effectuer les études de marchés, esprit d’équipe pour coordonner les ressources internes et externes nécessaires à la réalisation de ce projet, créativité et sens de la communication pour préparer tous les supports d’aide à la vente et formations pour nos équipes commerciales et nos filiales à l’étranger.



Actuellement, Marketing & Sales Operations Manager pour une marque de luxe, je suis en charge des Opérations Retail et Marketing pour le réseau de distribution Europe du Sud Ouest, préparant le plan marketing et recommandant les actions à mettre en place pour développer les performances et atteindre les objectifs commerciaux de chaque point de vente, analysant les marchés (clientèle, concurrence, potentiel de développement...), et veillant également au respect de l’application de la politique et de la stratégie de la Marque.





Trilingue anglais - espagnol, aimant voyager j'aime évoluer dans des milieux multiculturels.



Mes compétences :

Budgets

Benchmarking

SAP

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Internet

Customer Relationship Management

Vente

Marketing

Coordination

Management

Luxe