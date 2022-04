Frédérique LANTZ

Après un parcours en informatique industrielle (activités de développement puis tests et méthodes/outils), je me suis formée au développement web et mobile et j'ai maintenant le plaisir de concevoir et développer des applications dans le domaine des secours et incendie (parties front-end et back-end).



Mes compétences :

Perl

Korn Shell

C++

HTML

Conception UML

JavaScript

CSS

SVN

Jenkins

Maven

PHP

C#

Java EE

Java

Oracle Database

Symfony

Python

Linux

NetBeans

Eclipse

JUnit

Visual Basic .Net

SQL

SQL Serveur

PL/SQL

Angular JS

Node JS

Git