Frédérique LARROQUETTE

Ingénieure issue de l INSA de Lyon, spécialisée en Biochimie et Biotechnologies, je suis particulièrement attirée par les domaines de l immunologie et l oncologie où j ai effectué mon stage de fin d études, qui consistait en la sélection et la purification d anticorps monoclonaux. Je suis actuellement en poste au sein du laboratoire de virologie de Purpan à Toulouse en tant que Moniteur d Etudes Biologiques, coordinatrice d essais cliniques promus par l ANRS (Agence Nationale de Recherche contre le Sida et les hépatites). Je participe également aux activités de recherche dans le domaine de la virologie.



Passionnée depuis ma petite enfance de théâtre, j ai étudié dans la section théâtre études de l INSA. Cette activité que je pratique depuis 14 ans me confère un grand dynamisme et une aisance particulière à l oral.



