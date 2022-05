Sabrina GUILLEVIN

Je recherche actuellement une entreprise en alternance pour l’année 2016/2017, dans le cadre de ma formation au management de la performance et des risques par l’approche Qualité, Sécurité, Environnement (Master 2).



Suite à mon parcours de formations scientifiques et mon expérience professionnelle en laboratoire de recherche, j’ai souhaité reprendre cette formation QSE dans l’idée de participer à la mise en place et au développement des systèmes de management d’une entreprise, lui permettant d’accroître ses performances.



Ces systèmes de management doivent lui permettre de répondre aux attentes/besoins de ses clients en termes de qualité, de coût et de délai, de répondre aux exigences réglementaires, d’assurer la sécurité et la protection de la santé de ses salariés et de réduire et maîtriser ses impacts environnementaux.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Microbiologie

Biotechnologies

Biochimie

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Microsoft PowerPoint

Norme ISO 9001

Microsoft Word

Microsoft Excel