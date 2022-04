Frederique LAVESQUE

Forte d' une EXPERIENCE de 20 ans en Restauration /hotellerie / vente aux particuliers / conjointe collaboratrice pour une entreprise artisanale du bâtiment , je peux affirmer aujourd'hui que je possède d'un sens aigu de la relation et fidélisation clientèle française ou étrangère .



La connaissance du terrain me permet de vouloir postuler à des postes d ´ encadrements, forte aptitude au leadership , gestion d équipes .

Femme de challenges , j aime atteindre les objectifs fixés , les dépasser , oui , le résultat , fédérér un ´équipe autour d un projet déterminé est çe que j affectionne particulièrement dans les relations commerciales .

A la recherche de structures innovantes , authentiques , visionnaires .



Au vu de mon CV , vous pourrez juger de mon extrême polyvalence .

Mon point fort : la relation clientlele .



En formation adulte depuis juin en "BTS GESTION HÔTELIÈRE ET MARKETING ", je maîtrise également la gestion financière ,ainsi que des connaissances en Marketing .



Oui , Cibler , se positionner , adapter une stratégie cohérente en fonction de son potentiel.

L investissement dans un poste doit être source d épanouissement .

Générer du chiffre dans l allégresse ..

Fidéliser .

Manager avec empathie.

Donner un nouvel essor à un parcours riche et atypique .



Bienvenue mesdames et messieurs les entrepreneurs , les recruteurs ..

ECCLECTISME !!!