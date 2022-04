Frédérique LE CORRE

Chargée de Veille à l'Hôpital Saint Joseph depuis 10 ans ainsi que Responsable de la Communication et des Partenariats Freelance depuis le début de l'année 2017, je souhaite me lancer de nouveaux défis et orienter ma carrière vers la réalisation de nouveaux challenges dans une équipe dynamique, pour laquelle je pourrai mettre à profit les compétences acquises tout au long de mon parcours professionnel.