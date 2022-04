Frederique LE DROGO

Forme un binôme avec le secrétaire général sur la bonne marche de l'UI29 ainsi que le pilotage de ses satellites. Dans ce cadre, contribue au développement des services de l'UI29



- Défend et représente les intérêts des entreprises adhérentes sur le champ du social, droit social, gestion de l'emploi et des compétences et toutes autres missions d'accompagnement en RH

- Accompagne le secrétaire général dans les relations avec les partenaires sociaux (prépare et participe aux instances de négociation des dispositions conventionnelles)

- Prend part au développement d’une collaboration coordonnée avec les autres UIMM territoriales

- Renforce les liens entre les entreprises adhérentes à l'UI territoriale, et les outils de formation et de services rattachés à l'Ul 29

- Assure le lien permanent avec l'UlMM nationale, déploie au niveau terri¬torial la politique nationale sur le champ du social : doit social, gestion de l'emploi et des compétences et autres missions d'accompagnement.

- Participe à la promotion de l'industrie, valorise les métiers industriels auprès des différents interlocuteurs locaux





Mes compétences :

Droit des contrats