Frédérique LE FALHER

Compétences professionnelles :

> Gestion de projets : Scrum Master PSM1 (certification PSPO1 en cours) et UX Project Manager (UX-PM1) ; outils de ticketing Trello, Jira, Redmine ; rédaction cahiers des charges fonctionnels et techniques ; estimation et reporting budgétaire ; suivi administratif.



> Compétences opérationnelles : intégratrice RWD (HTML5/CSS3, jQuery, frameworks CSS Bootstrap et Flexbox) formée "full-stack" à la 3W Academy (promotion PA97 - 2017) ; déploiement et administration de CMS (WordPress, Joomla!, Drupal, Typo3, AEM...) ; UX-Design (construction de Personas et User stories, wireframing et prototypage via Balsamiq Mockups, Adobe XD) ; traffic management (plans de taggage, KPI'S et SEO via Google Analytics et Google Tag Manager).



> Compétences en infographie : Adobe CC (Indesign, Photoshop, Illustrator), Affinity Designer, The Gimp...



> Compétences marketing : création de templates et gestion de campagnes d'emailing (Zoho Campaigns, MailChimp, Oximailing) ; gestion de CRM (Zoho CRM, Insightly, Vtiger...)



> Compétences informatiques : packs bureautique Microsoft et Open Office (OS Windows, Apple et Linux).



