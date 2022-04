Frédérique LECREST

J' ai collaboré durant plusieurs années avec AREVA en tant que contrôleur des coûts sur les projets de démantèlement du site de Marcoule mais également sur les projets de construction de l' usine UP3 de la Hague . J'ai eu en charge l'évaluation des budgets des projets avec leur suivi et leur reéstimation en utilisant des outils de reporting bati sur EXCEL et SAP .

J'ai également collaboré avec le CEA du site de VALHRO sur des missions d' acheteurs projets et de maintenance . Durant ces missions j 'étais chargée de l' établissement des appels d'offres avec choix des fournisseurs, analyse des devis et établissement des contrats en suivant les procédures des marchés .

Je suis autonome, et possède une bonne capacité d' adaptation au travail en équipe ,

je maitrise l' anglais et les outils informatiques EXCEL, WORD, SAP, MS PROJECT ( basic)



Mes compétences :

budgets

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Microsoft Project