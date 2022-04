Frédérique LEFEVRE PHILIPPE

Ingénieur d'affaire depuis maintenant 25 ans, j'ai construit un relationnel fort auprès des décideurs RH et DSI des grands comptes locaux.

Enjouée et dynamique, j'aime la rigueur dans ce que je fais et produire un travail de qualité est pour moi synonyme de satisfaction de mes clients. Persévérance et ténacité font de moi un ingénieur d’affaires reconnu depuis de nombreuses années tant chez mes clients qu’auprès des prestataires avec lesquels je travaille de longue date.

Même si je ne suis pas en recherche active, je suis toujours attentive aux opportunités du marché.