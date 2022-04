Frédérique LELAIT

Relever les challenges confiés avec détermination et conviction, définir et mettre à exécution les stratégies commerciales audacieuses et maîtrisées, manager les équipes et partenaires avec bienveillance à leur plus haut niveau de compétence, d’exigence et de motivation, garantir la satisfaction client en veillant à l’équilibre des différentes parties.

Forte de ces compétences renforcées et confirmées au cours de mes différentes expériences, je suis à l'écoute active des opportunités avec lesquelles une nouvelle dimension sera donnée à mon parcours, au profit d’une nouvelle expérience et au service d’un commerce ambitieux résolument tourné vers l’avenir.



Mes compétences :

Trade marketing

Vente

Réseau

Management

Satisfaction client

Marketing opérationnel

Distribution