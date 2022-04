Frederique LEMICHEL WEILL

Réactive, motivée, polyvalente & passionnée sont les qualificatifs majeurs de ma personnalité.



Mes atouts ?

Une expérience professionnelle de plus de 20 ans en back office/supply chain jusqu'au poste d'acheteur occupé à ce jour dans un contexte international.

Trilingue (Anglais / Espagnol / Portugais - business) avec des aptitudes naturelles pour la négociation pluriculturelle



Mon objectif ?

Apprendre et évoluer au sein d'une équipe diversifiée en mettant toute mon expérience au service de la satisfaction client, fournisseur, et la valorisation de mes collègues



Mes compétences :

International

Achat

Administration des ventes

Export

Mobilité internationale

Vente

Lean supply chain

IBM AS400 Hardware

JDEdwards Suite