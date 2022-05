Sébastien HAM

Technico-commercial DOUBLET, je gére une clientèle de collectivités locales sur le secteur Nord, auxquelles je conseille notre savoir faire acquis depuis 1882.



Leader Européen, dans la fabrication de drapeaux, Doublet s’est également spécialisé dans l’impression et la fabrication de structures d’accueil et de communication.

Fabricant, multi-spécialiste, nous mettons à votre disposition toute une gamme d’équipements à la fois uniques et complémentaires. Qu’il s’agisse d’équiper vos espaces urbains, d’aménager vos salles, d’habiller vos façades, de concevoir votre matériel de cérémonies, ou encore de décorer vos villes, nous avons la solution.



06 12 03 68 16

sham@doublet.fr

www.doublet.fr



Mes compétences :

Marchés publics

Suivi de chantiers

Suivi clientèle