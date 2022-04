Frederique LEMOINE

Sérieuse et organisée, j'ai acquis au cours de mes études et apprentissages, les qualités d'écoute et de compréhensions. En effet, comme vous pouvez le constater sur mon curriculum vitae, j'ai une expérience professionnelle variés.

Motivée et déterminée, j'intègre facilement de nouvelles méthodes de travail. Je suis rigoureuse et autonome, à l'aise aussi bien en équipe que seule.



Convaincue qu'un résumé ne peut pas rendre compte d'une motivation, je me tiens à votre disposition pour un entretiens.



Mes compétences :

Graphisme

Communication

Informatique

Secrétariat