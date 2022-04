Frédérique LESCOP

Réalisation sous Illustrator des croquis des modèles du catalogue Créations et des différents magazines.

Mise au point des prototypes de collection.



Les dessins des croquis sont créés à partir d'un script.

Les grilles basiques (jersey, côtes) du dos, devant et de la manche sont créées automatiquement à partir des croquis et des carrés d'échantillon.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Adobe Flash

HTML 5

JavaScript