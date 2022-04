Frédérique LOPEZ

A ce stade de mon parcours professionnel, j'aspire à un nouveau challenge. Force de proposition, ma contribution s'appuiera sur mon expertise, avec les exigences et les moyens mis à ma disposition.

Fort de mon expérience dans les télécoms, j'ai développé un savoir faire singulier qui conjugue le domaine SIGINT (stratégique et tactique) avec la cyberdéfense. J'ai développé ces dernières années des compétences dans l'audit et des systèmes tactiques embarqués.

Avec une approche tournée résolument vers l’avenir, je saurai faire valoir ma vision à un niveau stratégique. Je mettrai tout en oeuvre pour influer avec ambition et pertinence sur les attendus de mes missions. Avec audace et efficience, je conduirai au mieux les projets et engagerai le changement que l'on me confiera.



Aussi, je mettrai l'énergie nécessaire pour répondre avec acuité aux intérêts de mon futur employeur.



L'enthousiasme agit favorablement sur l'efficacité professionnelle, tout comme l'humeur sur la productivité.

Le plaisir au travail et la performance sont manifestement faits pour s'entendre durablement. J'en suis convaincu : et vous ?



