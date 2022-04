Frédérique LUDIER

Consultant en développement commercial, événémentiel, marketing, relations publiques et relations presse

• développement du chiffre d’affaires B to B et B to C des restaurants et des lieux

• fidélisation de la clientèle prestige via mon réseau 5 000 : business, finance, luxe, beauté, laboratoires…

• création et mise en place des concepts, outils marketing, relations publiques et relations presse

• conseil en organisation et logistique des restaurants : lancement, ouverture, rencontres œnologiques...



Mes compétences :

Communication

Oenologie

Presse

Relations Presse

Relations Presse et Publiques