Frédérique MACAREZ

Maire de Saint-Quentin, je suis particulièrement mobilisée sur les questions économiques avec la Communauté d'Agglomération pour accompagner nos entreprises et poursuivre le développement de la Robonumérique.



Le Saint-Quentinois est un territoire traditionnellement industriel qui accueille des unités de production de grands groupes internationaux : Yamaha, L'Oréal, Tereos, Nestlé, Le Creuset...



Dans le cadre de notre développement, nous sommes tournés vers les filières de la robonumérique et des objets connectés, piliers d'une véritable révolution industrielle en marche.



Je développe

- Un plan Robonumérique dans les domaines industriel et agricole.

Tous les projets dans les domaines de la robotique peuvent croitre à Saint-Quentin grâce à un vivier d'acteurs (intégrateurs, chercheurs, start-up) et une action publique très présente.



- Un plan de développement de l'enseignement supérieur vers des métiers d'avenir et un programme de sensibilisations de la jeunesse dès le plus jeune âge aux nouveaux technologies



- Un salon professionnel ROBONUMERIQUE qui se tient pour la deuxième fois à Saint-Quentin les 15 et 16 octobre 2015 à et qui réunira les plus grands acteurs de la robotique et des nouvelles technologies.



- Un panel d'offres foncières pour répondre aux demandes d'implantations sur saint-Quentin : de la zone d'activité, au bâtiment relais, de l'incubateur à la pépinière d'entreprise en passant par le télétravail.









Mes compétences :

Management

Pilotage de projet

Évaluation des politiques publiques

Innovation dans les projets

Création de réseaux

Mise en place de partenariats