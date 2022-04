Frédérique MARCEAU

Une double compétence en informatique et en gestion



ORGANISATION

- Management de Projets

- Audit, analyse et diagnostic, contrôle interne, cartographie de processus

- Expression des besoins, rédaction de cahiers des charges

- Conception de Systèmes d’Information (SI) : élaboration de la solution fonctionnelle

en tenant compte de différents critères(rentabilité, risque, aspects juridiques, etc.)

- Etablissement des normes pour la mise en place de la solution retenue,

- Organisation et gestion de SI (bases de données, documentations et procédures)

- Conduite du changement

o Evaluation des compétences

o Plan de formation et besoins de recrutement

o Formation et réalisation des supports

- Méthodes (Merise, PMI)



GESTION

- Comptabilité générale, analytique, budgétaire, publique ou privée, interfaces

- Contrôle de gestion ; planification, suivi budgétaire et maîtrise des coûts

- Etablissement de rapports d’exploitation

- Stratégie d’entreprise, mise en place de statistiques d’activité

- Gestion de stocks



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion des risques

Cartographie des processus

Audit interne