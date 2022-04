Frédérique MARMIER-PAILHES

Les fonds dont j'ai la responsabilité sont rares et précieux. Objets d'art chargés d'histoire, ils nécessitent d'être précautionneux et attentif à leur état, leur environnement et leur manipulation.



Mais ai-je envie aujourd'hui, de n'être que leur ambassadrice et leur protectrice ?

Je veux fabriquer, faire de mes mains !!!



A l'issue d'un bilan de compétences je me suis révélée : apte intellectuellement à apprendre et m'adapter à des situations nouvelles ; exigeante ; consciencieuse ; persévérante et minutieuse... et attirée par le cuir.

Alors si vous êtes maroquinier-sellier et prêt(e) à répondre à un questionnaire pour présenter votre métier... si vous connaissez une école et les modalités d'accès...contactez-moi !

merci