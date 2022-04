J’ai entrepris une reconversion professionnelle et j’ai suivi une formation « Praticienne et Responsable de Spa » au Mans.

En juin 2014, j’ai obtenu la certification de Praticienne en Massage Energétique.

J’ai été accompagnée dans mes démarches par C3 Consultants puis par la Boutique de Gestion pour Entreprendre.

Un peu d'audace, de la volonté et la passion me conduisent à créer mon Entreprise.

Je pratique des massages de bien-être et de relaxation, basés sur le concept des lignes d’énergie dans le corps.

Je m'adresse aux particuliers ainsi qu'aux structures.

Certains d’entre vous ont déjà fait appel à moi pour un ou plusieurs massages et je vous remercie de la confiance que vous m’accordez.

Rythmes accélérés et journées bien remplies, vous avez besoin de prendre du temps pour vous ;

les massages permettent de se ressourcer et préserver le capital santé.

Je vous invite à profiter d’un moment de bien-être et de détente rien que pour vous.

Un temps d'écoute précède ma prestation de façon à entendre vos attentes et vos besoins. Nous déterminons ensemble le massage le plus adapté à votre état du moment.

Je vous propose une offre découverte à 35 € pour votre premier massage d’une heure, au lieu de 60€, sur rendez-vous et vous invite à me contacter par téléphone ou par mail.

Je me ferai un plaisir de vous communiquer de plus amples renseignements sur mes différentes prestations, mes valeurs et l'ambiance zen et raffinée de mon salon de massage ainsi que les autres lieux où vous pourrez réserver votre pause relaxante.

L’objectif est de pouvoir informer un maximum de personnes susceptibles d’être intéressées par mes prestations de massage.

Je vous laisse le soin de communiquer mon activité de massage énergétique à votre réseau : famille, amis, voisins, collègues, etc….

Pour cela vous pouvez transférer ces infos auprès de votre réseau ou en parler directement et je vous en remercie.

A bientôt. Prenez soin de vous.

Frédérique MAROTEIX

06 15 01 14 03

frederique.maroteix@sfr.fr

Je vous invite à consulter ma page facebook Massages énergétiques et à la partager avec votre réseau.

Je suis ravie de vous annoncer la naissance de mon site internetArray.

Ce projet me tenait à coeur et après plusieurs mois de travail, je vous invite à le visiter pour découvrir mes massages bien-être et prestations

« Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être bien avec soi. »

Citation de Bernard Fontenelle



Mes compétences :

Massage Abhyanga (Indien)

Massage Balinais

Massage Thaïlandais

Shiatsu corps et visage

Kobido

Réflexologie plantaire

Tuina minceur

Ecoute et disponibilité