Wahbi EL KOUT

« Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. »

de Théodore Levitt [+]





Je suis Wahbi de la Bastille ! Je suis descendant de sans culotte ! Moi je suis Français. Plus que vous Monsieur De nagy Bocsa, Prince d’Andorre, Plus que vous Monsieur...laissons ! Vous ne me croyez pas ! Venez donc me voir dans les galeries du Louvre. Je suis à côté de Gavroche et de Marianne, la liberté guidant le peuple. Le basané, c’est moi en 1832. J’étais déjà là pour la Bastille. Je suis héritier de la liberté comme tous les enfants de la communauté Française. Je suis Français depuis toujours. Et je ne comprends pas que l’on me pose la question de mon identité depuis ma naissance. La naissance, c’est bien cela dont il est question à la vérité. Comme sous l’ancien régime.



Je suis Wahbi de la Bastille ! Je suis Français ! J’aime la France, J’aime sa culture, J’aime sa cuisine, J’aime son culot ! Mais je n’aime pas ce qu’elle est devenue. Qu’elle soit un satellite de l’empire anglo-saxons, de la WASP transatlantique depuis la victoire de ces derniers sur la vieille Europe, cela est tout à fait normal. C’est l’histoire. Qu’elle n’assume pas l’importation des dysfonctionnements du modèle social, économique et diplomatique de la nouvelle Rome et qu’elle interprète auprès du public son incompétence et son manque d’honnêteté intellectuelle par un soi-disant problème d’identité nationale, là je dis non. Le dernier personnage à avoir profité de l’ignorance et de la misère en invoquant l’identité et la fierté nationale, ce personnage a sévi de l’autre côté du Rhin et nous connaissons la suite.



Trop facile. Car si je me révolte contre toutes ces injustices qui accablent le peuple français dans son ensemble, enfin surtout ceux qui ne sont pas nantis, le plus grand nombre, je deviens ce terroriste que vous dénoncez, je deviens un Julien Coupat. Eh bien soit. Battons-nous tous au côté de Julien Coupat comme sur ce tableau de Delacroix. Donnons un autre souffle à notre culture, à notre patrimoine, aux révoltes qui ont fait de ce pays, la contrée où l’on croît avant tout à la justice. Cessons d’être ces dévots de l’injuste incarné outrageusement par nos nouveaux nobles, le roi devant. Dans ce cas je veux bien faire fi de mon anonymat et parler du vrai problème d’identité de notre beau pays.



Sinon je vous demande de me laisser au moins ce droit à l’anonymat. Ne relayez point cette rhétorique sophiste fascisante qui est en train de gangrener notre société.



Je suis Wahbi de la Bastille ! Vive la France ! La vrai, l’unique, celle des sans-culottes !



Mes compétences :

Chef de projet ou chargé de projet

éducateur spécialisé