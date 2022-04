Frédérique MARQUE

J'ai commencé le développement Web dans le but de créer des sites e-commerce. J'ai, par la suite, élargie mes compétences dans le développement logiciels et mobiles.



J'aime expérimenter, découvrir et apprendre au fur et à mesure de mes projets pros et perso.



Mes compétences :

Cakephp

Wordpress

Prestashop

MYSQL / PDO

JavaScript - NodeJs

JQuery - JQuery UI - JQuery Mobile

PHP POO

Git & Github

HTML 5 / CSS3 - Sass & Compass

Drupal 7

Référencement

GNU/Linux