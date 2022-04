Frédérique MARQUET

Responsable depuis 10 ans des questions économiques et d'emploi pour la Communauté de Communes de Charenton, je participe depuis 2012 à la mise en place d'expérimentations de démarches partenariales entre associations, entreprises et collectivités territoriales avec l'association Le RAMEAU sur des thématiques d’insertion des jeunes, de handicap et de lutte contre la précarité.



https://sites.google.com/a/lelabo-partenariats.org/rencontre-des-pionniers/home



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement projet

Communication

Communication écrite

Communication interpersonnelle

Conseil

Développement de partenariats

Diversité

Management

Organisation

Organisation du travail

Partenariats

Qualité

Qualité de service

RSE

RSE & Diversité

Ressources humaines

Responsabilité sociétale des entreprises