Antoine MARQUET

J'ai intégré IBM France à la fin de mes études, c'était une expérience très enrichissante sur tous les plans Humains technique et relationnel, j'ai pu changer de métier plusieurs fois pour découvrir d'autres horizons, le plus intéressant restera la mise en place de projet technique dans les entreprises, tant en France qu'a l'international. J'ai eu la possibilité d'intégrer le groupe GEFCO pour définir les normes des nouvelles architectures technique à base de serveurs UNIX (Aix) validation de l'architecture technique SAN Hitachi 9960, clusterisation, validation des normes d'utilisations, Gefco étant équipé de VAX/VMS en déclin depuis le rachat par Compaq.

On ma proposer ensuite plusieurs projet dont celui de la refonte du système d'information financière autour de la solution SAP (FI/CO/MM) (14 pays), beaucoup d'effort et de réussite pendant ces 3 ans.

En juillet 2004 je me suis engagé dans la restructuration de la production informatique du groupe EXEL France (35 sites).La filiale France devant redresser la barre à tous les niveaux, pendant cette phase de stabilisation des SI, le groupe EXEL a acheté la société Tibet & Britten fin 2004 (20 sites), objectif intégrer la filiale France avec EXEL. Nous avons réussit ce challenge en décembre 2005. La restructuration continue industrialisation des processus et optimisation pour toute nouvelle évolution, nouveaux clients, nouveaux enjeux,... dans un monde de la logistique très exigeant en termes de réactivité.

Décembre 2005 le groupe Deutsch Post rachète le groupe EXEL pour créer la filiale DHL Logistics, en intégrant les activités logistique gérées jusque là par DHL (Solution) et celles d’EXEL. Nouvelle organisation nouveau challenge, je prends la direction du service Management France, responsabilité de la mise en place des services avec les fournisseurs internes et externes, gestion de l'architecture technique et des projets lié aux infrastructures, pilotage des sous-traitants interne et externe pour développer la culture services au sein des organisations informatique.



L’objectif est de capitaliser sur la méthodologie ITIL pour développer les références IT autour des métiers plus que celles orientées vers les technologies, par la mise en en place de la communication, du contrôle, du Reporting sur les actions techniques financières et organisationnelles.



Homme de challenge, avec la culture du résultat j'apprécie le partage d'idées nouvelles, avec les autres sans a priori sur leur formation et leurs idées, comme sur viadeo.



Mes compétences :

Assurance

Aix

Service management

ITIL

Technique

Organisation

Informatique

Service desk

Capacity planning

Architecte

Sap

Production

Gestion de projet