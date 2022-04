Frédérique MARQUIER

Une maitrise des processus achat, une expertise de l'import et de la fabrication sur mesure: 15 ans d'expérience dans les achats de biens de consommation (textile, accessoires de mode, packaging événementiel, objets publicitaires)



Mes missions et responsabilités:



- Sourcing: analyse et évaluation du parc fournisseur, veille permanente sur le marché et optimisation du portefeuille, analyse des appels d'offre et choix des fournisseurs.

- Achat: gestion d'un portefeuille achat, négociation des CGA, analyse des PRI

- Production: développement produit, gestion des protos, suivi de production, contrôle qualité et mise en conformité aux normes européennes, importation, dédouanement)

- Mise en place et gestion des tableaux de bord

- Suivi des encours transitaires et des crédits documentaires

- Coordination gestion de projets (commerciaux, ADV, BE, approvisionnements)

- Gestion des grands comptes

- Management d'équipe

- Création et gestion d'une SARL (Péché de Mode)



Secteurs:

- Vins et spiritueux

- Parfums et cosmétique

- Mode et habillement

- Jouets

- Pharma



Mes compétences :

Négociation achats

Sourcing international

Transport international