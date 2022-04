Frederique MARTIN

Après avoir été assistante de justice pendant 2 ans, j'ai réussi le CRFPA puis le CAPA et J'ai prêté serment le 22 janvier 2003 en tant qu'Avocat. De formation généraliste avec un troisième cycle en droit de la santé, j'ai exercé une activité généraliste durant 10 ans dans tous les domaines du droit et je me suis installée en 2005 à mon compte. De 2005 à 2012, j'ai exercé en tant qu'avocat individuel et le 26 décembre 2012, j'ai démissionné suite à l'obtention du concours complémentaire de la magistrature. Depuis le 1ier janvier 2013, je ne suis donc plus avocat et sans transition aucune, j'exerce désormais le métier de magistrat.



