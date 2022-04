Frédérique MARTIN

L'envie de partager mon expérience professionnelle et la volonté de mettre à disposition de tous ceux qui veulent être acteurs de leur projet professionnel des techniques, déjà testées et qui ont fait leurs preuves, sont à l'origine de mon activité de formatrice.



Expérience professionnelle



Depuis 1998, je travaille avec divers organismes de formation : Chambre de Métiers de la Savoie, INSEEC, AFPI, ADMR, SODEXO… … auprès de publics très variés : salariés d’entreprises, individuels, artisans, commerçants, professions libérales, détenus du Centre Pénitentiaire d’Aiton, jeunes en contrat d'alternance, associations d'aide à la personne …



Dans le cadre de formations courtes (15 jours maximum), j'interviens sur des thématiques précises :



• Bureautique : Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, Outlook… Open Office…

• Communication écrite professionnelle : prise de notes et écrits spécifiques

• Classement

• Gestion du temps

• Techniques de recherche d'emploi



Dans le cadre de Présence & Action, j'interviens dans la mise en place de formations professionnalisantes de niveau IV destinées à des publics en reconversion professionnelle. Cela m'amène à exercer les activités suivantes :



• Déterminer les méthodes, moyens et outils pédagogiques selon la formation à dispenser

• Élaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, les supports de cours, ...

• Accueillir les stagiaires, présenter l'action et les modalités de la formation (déroulé, contenu, ...)

• Évaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et mettre en place les actions correctives

• Corriger les évaluations (exercices, travaux pratiques, examens, ...)

• Rechercher des partenaires et développer les relations avec les entreprises, les collectivités



En utilisant les compétences suivantes :



• Ingénierie de la formation

• Techniques d'animation de groupe

• Législation de la formation continue, réglementation des diplômes et certifications

• Sociologie, marché de l'emploi









Mes compétences :

Bureautique

Communication écrite

Techniques de Recherche d'Emploi

Classement

Prise de notes