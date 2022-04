Frédérique MARTZ SUTTER

Résumé : J'ai souhaité développer mon réseau professionnel principalement sur LinkedIn http://fr.linkedin.com/in/fmartz



*MEMBRE FONDATEUR INSTITUT EN SANTE GENESIQUE

décembre 2012 – Aujourd'hui à Saint Germain en Laye

L’Institut en Santé Génésique organise, en fonction des besoins de la femme victime de violence une aide adaptée : médicale, chirurgicale, psychiatrique, psychologique, sociale, voire de réintégration dans les filières d’aide à l’emploi, à la recherche d’emploi…

L’ISG utilise l’existant pour une synergie et une optimisation des moyens, afin de rendre la prise en charge pérenne et en cherchant à assurer cette pérennité.

L’ISG forme les professionnels au dépistage, à l’évaluation du degré d’urgence et de risque.

L’ISG propose un lieu connu, reconnu et reproductible d’évaluation et d’organisation du parcours de soin, en rendant « l’adressage » facile, utile, non pénalisant

L’ISG redonne du sens au réseau, en proposant aux professionnels un travail de réseau multi-partenarial, interprofessionnel, dans lequel ils seront intégrés et repérés comme un maillon indispensable. Ils pourront jouer leur rôle dans leur exercice régulier, et s’appuyer sur l’Institut pour ce qui est de la mise en place de la prise en charge adaptée.

L’ISG se définit au sein d’un réseau interdisciplinaire et interprofessionnel autour du médecin qui engage sa patiente dans un parcours défini et pérenne

Ses objectifs, outre l’organisation d’une prise en charge pérenne et coordonnée, sont la détermination de nouveaux protocoles de détection et de prise en charge des VFF, les formations pour l’ensemble des professionnels à la reconnaissance des différents types de violence physique, sexuelle et psychologique exercé, au sein de la famille, au sein de la collectivité, et/ou perpétrée ou tolérée par l'Etat.

Le référent sera toujours le médecin adressant la femme victime de violence: 1/de façon systématique s’il s’agit des médecins généralistes, 2/à la demande du médecin pour les autres spécialités, pourvu qu’il puisse assurer ce rôle de référence, 3/la sage-femme, ou un autre professionnel du réseau:psychologue, assistante sociale…pourvu que la dimension de soins soit présente si elle s’avère nécessaire.



* DIRIGEANTE de FM Conseils Stratégie Santé Social

depuis 2009 à aujourd'hui

+ Définition et mise en oeuvre d'une stratégie de communication (interne/externe) : maitrise des enjeux de politique de Santé

+ Mise en relation avec les réseaux presse (nationale, professionnelle et spécialisée)

+ Mise en place et coordination d'observatoire, d'enquête

+ Médiatraining des porte-parole

+ Management de réseaux d'experts

+ Développement de Réseaux sociaux

+ Coordination Evénementiel : organisation et coordination pédagogique



CONSULTANTE Communication et Coordination Association Femme Médecin Libéral

depuis 2009 à aujourd'hui



Précédentes missions :

CONSULTANTE Communication et Relation Presses chez Fédération Française Médicale d'Acupuncture et de médecins associées

CONSULTANTE Communication et Relations Presse chez Syndicat des Médecins Libéraux - Ass Femme Médecin libéral



*Centre d'intérêt: la santé de la femme et les violences faites aux femmes









