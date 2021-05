Gilles BARBIER

En tant que DSI, l'informatique est pour moi un levier au service de la stratégie d'entreprise.



Ce qui me motive est de décliner cette stratégie dans les projets informatiques, les piloter et les rendre lisibles.



Ma spécialité : développer l’interface entre les directions métier et les équipes informatiques, mieux se comprendre pour proposer les services et les outils adaptés.



Mes compétences :

CRM

Billing

Gestion de projets

Presse

pilotage projets

Finance

Management d'équipe

Prince2

Infrastructure

Schéma directeur

Gestion commerciale

Média