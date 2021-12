Gilles BARBIER

J'ai une longue expérience en comptabilité générale notamment au sein de la Sté Havells Sylvania Lighting (22 ans). J’ai pu au fil des années évoluer d’un poste d’adjoint du responsable de la comptabilité fournisseurs vers celui de responsable de la comptabilité générale et du reporting, tout cela dans un environnement changeant suite aux différents changements d’actionnaires.

Mes principales tâches étaient les suivantes :

Etablissement des déclarations fiscales ; liasses fiscales, taxe professionnelle, TVA, TVTS,

ORGANIC, Effort de construction, DEB

Constitution du reporting mensuel groupe en USGAAP.

Responsabilité du plan comptable groupe avec correspondance des comptes légaux.

Une de mes expérience les plus marquante a été la mise en place du module financier d’un ERP en tant que ‘’key user’’. J’ai été amené à diverses occasions à former les comptables usines ; notamment sur la gestion des immobilisations ainsi que l’utilisation du logiciel dans lesquelles celle-ci étaient enregistrées, et également à l’utilisation de l’ERP.



Lors de mes dernières expériences suite à mon départ de chez Havells, j’ai eu l’occasion de travailler chez Impress SA (Emballages métalliques) sur l’analyse des écarts mensuels en ce qui concerne les frais généraux(frais centraux), d’établir la prévision (forecast) à 3 mois et en cumul fin d’année de ceux-ci . J’ai également pu établir le budget pour l’année 2010 de ces mêmes frais.



Je recherche actuellement un poste qui me permette d’utiliser au maximum les diverses compétences que j’ai pu mettre en application lors de mes diverses expériences.



Mes compétences :

SAGE

USGAAP

ETAFI

HYPERION

LIASSE FISCALE

ERP

Adonix X3