Jennifer NIANZOUTCHI

SITES, un Bureau d'études et d'ingénierie, réalisant des prestations de service pour suivre la tenue et le vieillissement des grandes structures.

Considérés comme "les Docteurs des structures du Génie civil", SITES met son expertise d'investigation et de diagnostic au service de structures complexes et prestigieuses en France et à l’étranger.

SITES suit plus de 5 000 structures dans le monde dont la Pyramide du Louvre, le Viaduc de Millau, le parc français des Centrales nucléaires, des barrages.



Au sein du service des Ressources Humaines, je suis en charge des missions suivantes :

* Recrutement : de la définition des postes à l'accueil des nouveaux embauchés ;

- Mise en œuvre la politique de recrutement selon les orientations définies par la Direction et les demandes des responsables opérationnels ;

- Gestion des flux d’annonces sur les sites internet de recrutement et sélection des CV ;

- Organisation et participation aux entretiens de recrutement en collaboration avec les responsables opérationnels ;

- Sourcing sur Jobboards et divers réseaux



*Développement des Relations Ecoles/Entreprise:

- Participation aux salons et forums de recrutement spécialisés,

- Définition et mise en œuvre des partenariats avec des Ecoles et des universités

- Développement de la stratégie Marque Employeur



* GPEC:

- Etablissement de processus de suivi d'intégration, de fidélisation et de cooptation des salariés

- Définition de nouveaux référentiels métiers (cartographie)



