Marie BOUR-HUTCHINSON

Forte d'une longue expérience dans le tourisme et la voile, je recherche des entreprises intéressées à organiser des évènements grandioses sur les voiliers d'exception de Sailing-Classics.



Sailing-Classics met à votre disposition 3 superbes voiliers de construction classique pour une expérience unique et inédite. En effet, Sailing-Classics combine le meilleur de deux mondes: la navigation sportive associée à un service et une gastronomie dignes d'un complexe hôtelier de luxe.



Choisissez pour vous et vos clients le cadre luxueux et authentique des plus beaux voiliers du monde pour rendre vos opérations d’entreprise inoubliables et uniques. Soyez les bienvenus à bord de nos yachts d‘exception Kairos, Chronos et Rhéa. Profitez du cadre palpitant et enivrant d'un voilier, de décors inédits, de paysages naturels exceptionnels pour assurer le succès de votre action de communication ou mettre en valeur votre entreprise ou club.



Si vous prévoyez d’organiser une opération d’entreprise pour:

- Stimuler et animer vos forces de vente

- Favoriser une cohésion d’équipe prospère et un esprit d’entreprise harmonieux

- Consolider vos relations avec vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires, vos prescripteurs

- Réaliser une opération incentive hors du commun ou

- Booster vos Relations Publiques grâce aux sensations fortes de la voile en groupe...



..... alors tous dans le même bateau pour une réussite de groupe. Rien de mieux qu’un bateau pour se rencontrer entre collègues, échanger dans le cadre privilégié et valorisant d’un yacht luxueux, établir des rapports forts, solidariser vos invités dans une ambiance conviviale axée sur les plaisirs de la bouche et de la voile.



Si vous comptez organiser un événement familial hors du commun (mariage, anniversaire de mariage, vacances familiales,...), alors demandez un devis gratuit, nous vous ferons une offre sur mesure.



Les voiliers classiques Kairos, Chronos et Rhéa peuvent accueillir respectivement 16, 26 et 28 personnes en cabines. Grâce à leur performance, leur confort et leurs espaces généreux ils se prêtent particulièrement bien à tous vos évènements.



Découvrez ici la philosophie de Sailing-Classics et inspirez-vous pour votre prochaine croisière.



KAIROS: Symbole du moment opportun (signification de KAIRÓS dans la mythologie grecque) pour des moments forts et dynamiques

CHRONOS: Symbole du temps qui défile et de sa personnification pour faire perdurer les évènements et les messages dans l’avenir.

RHEA: Symbole du flux libre, cette expérience optimale, source d'énergie, de progrès et d'efficience.



